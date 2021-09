Revoca concessione della Cittadella dello Sport, il C.C. Ortigia: "Provvedimento illegittimo"

"Illegittimo il provvedimento di revoca della concessione della Cittadella dello Sport".

Questa la reazione del presidente del Circolo Canottieri Ortigia, l'avv. Valerio Vancheri, dopo che ieri Siracusa Post ha diffuso la notizia del provvedimento assunto dal Comune nei confronti del gestore.

Ma la società va oltre, non si limita a ritenere illegittimo il provvedimento: "Abbiamo dato mandato ai nostri legali per l'impugnazione al Tar con richiesta di risarcimento di ogni danno".

Una reazione dura e decisa quella del presidente Vancheri che, come è previsto per legge, decide senza esitazioni di ricorrere al tribunale amministrativo regionale per far valere le proprie ragioni.