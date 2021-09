Festa di fine campo per il progetto “Priolo Estate Insieme”

L’edizione 2021 del Campo Estivo “Priolo Estate Insieme”, che si è svolto al plesso Edificio Nuovo si è conclusa con una grande festa.

Presente il sindaco Pippo Gianni che ha voluto ringraziare l’organizzazione e gli animatori e che non ha perso l'occasione per sensibilizzare i ragazzini sui comportamenti da tenere per evitare il contagio da covid.

Poi il primo cittadino ha annunciato i progetti indirizzati ai giovani: "Avremo una nuova scuola, per la prima volta anche una scuola superiore, abbiamo siglato un accordo con l’Università di Catania e Messina per portare a Priolo la facoltà di Scienze Infermieristiche ed altro. Ogni scuola avrà una palestra. Faremo anche un bando europeo - ha concluso - per far diventare Priolo “Città dei Bambini”.