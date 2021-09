Incidente in viale Epipoli, in ospedale due ragazzi

Incidente ieri sera in viale Epipoli all'altezza del ristorante Open Land.

Coinvolte due auto e una moto: ad avere la peggio i due ragazzi a bordo della moto di grossa cilindrata.

Sul posto per i rilievi del caso la Polizia municipale e il 118. I due giovani, pare diciottenni, sono stati trasportati in ospedale per ricevere le cure dei sanitari del Pronto soccorso. Per quello che è dato sapere le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Il traffico è rimasto bloccato a lungo su entrambi i sensi di marcia.