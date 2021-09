Disordini e violenze sulla nave quarantena ad Augusta, Bellavia: "Poliziotti allo stremo. Necessari rinforzi e risorse"

Soddisfazione viene espressa dal segretario provinciale del Siulp, Tommaso Bellavia dopo la denuncia dei 21 cittadini tunisini protagonisti di disordini e violenze in occasione del loro imbarco sulla nave quarantena ormeggiata al Porto di Augusta.

"Anche in questa occasione - scrive Bellavia - i colleghi hanno dimostrato elevata professionalità e un non comune senso del dovere.

I poliziotti siracusani, impegnati al Porto di Augusta per tutte le necessità riguardanti i continui arrivi di migranti che devono trascorrere il loro periodo di quarantena nelle navi all’uopo allestite per poi essere accompagnati nelle varie strutture di accoglienza sparse in tutto il territorio nazionale - denuncia però Bellavia - sono allo stremo delle forze ed hanno bisogno che il Dipartimento della della Polizia di Stato invii al più presto risorse e uomini.

Non si può immaginare che tutto il peso dell’immigrazione clandestina - aggiunge - gravi sulla Questura di Siracusa senza che il Ministero dell’Interno invii urgentemente rinforzi che, peraltro, gli sono stati richiesti già da tempo, come anche le tanto agognate risorse economiche che ripagherebbero gli agenti di tutte quelle ore di straordinario che ancora devono essere pagate.”

Da qui l'appello rivolto al prefetto e a tutti gli altri attori istituzionali "affinché - conclude - le giuste rivendicazioni dei poliziotti in servizio in questa provincia possano trovare un tempestivo accoglimento”.