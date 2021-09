Il presidente nazionale dell'Ail, Vignetti, in visita al reparto di Ematologia dell’ospedale Muscatello di Augusta

Il vice presidente nazionale dell'Associazione Italiana contro Leucemie Linfomi e Mieloma e presidente della Fondazione Gimema Marco Vignetti, a Siracusa in occasione degli eventi promossi per la Giornata nazionale contro le leucemie, si è recato stamane in visita al reparto di Ematologia dell’ospedale Muscatello di Augusta, Centro di riferimento provinciale per la diagnosi e cura delle patologie ematoncologiche.

E' stato accolto dal direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra assieme al direttore medico di presidio Antonio La Ferla, presenti il direttore e il responsabile del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale rispettivamente di Siracusa Dario Genovese e di Augusta Salvatore Di Fazio, il direttore del reparto Emilia Cotzia, dirigenti medici e personale infermieristico e ausiliario.

“Mi congratulo con tutti voi – ha detto il professore Vignetti – per avere portato avanti in un momento così difficile a causa della pandemia, un progetto di così grande portata, che dimostra una particolare sensibilità ed una attenzione specifica nei confronti di una categoria di pazienti che definiamo speciali".

“Il Centro è inserito nella Rete Ematologica regionale – ha spiegato il direttore generale Salvatore Lucio Ficarra - e collabora con tutti i Centri di riferimento".

Nell’Unità operativa sono impegnati attualmente tre medici e quattro infermieri professionali e a breve verrà attuata la nuova pianta organica con assunzione di ulteriori medici ed infermieri e saranno eseguiti lavori strutturali di adeguamento dei locali per consentire l’attivazione di posti letto di degenza destinati ai pazienti affetti da leucemia acuta con indicazione a trattamento antiblastico ad alte dosi”.

“Dalla sua istituzione – ha aggiunto il direttore del reparto Emilia Cotzia - l’Unità operativa di Ematologia è supportata dai volontari dell’Associazione Ail con la quale recentemente l’Azienda ha stipulato un protocollo d’intesa".