Rifiuti nel Canale Mortellaro, interrogazione di Stefano Zito

Rifiuti sotto il ponte del Canale Mortellaro, sulla Strada Provinciale 104 Carrozziere- Milocca- Ognina- Fontane Bianche: interrogazione parlamentare del deputato regionale del M5S, Stefano Zito.

Il deputato chiede chiarimenti sugli interventi da eseguire: "Il canale - scrive - si presenta colmo di detriti, vegetazione spontanea e rifiuti abbandonati che possono impedire il corretto defluire delle acque e causare ingenti danni alla zona, così come è accaduto per le stesse condizioni in altre zone della città con la stagione delle piogge alle porte.

La questione – spiega Zito – era stata già segnalata il 21 gennaio 2021 dai comitati delle contrade marine, riunite nel Raggruppamento Siracusa Sud, all’attenzione del Presidente della Regione e agli enti competenti con la richiesta della pulizia e messa in sicurezza dell’alveo e della foce anche della verifica e consolidazione degli argini, con la creazione delle necessarie opere di difesa spondale per salvaguardare la foce del canale Mortellaro e la spiaggia dell’Arenella e per fare in modo che non fossero autorizzate infrastrutture balneari che potessero ostacolare il regolare deflusso della foce verso il mare. Nonostante fosse intervenuto il Libero Consorzio, provvedendo immediatamente a pulire l’alveo - prosegue - tuttavia, nel mese di marzo scorso, sarebbe seguita una ulteriore segnalazione contro ignoti per abbandono di rifiuti nello stesso sito.

Considerato che la mancata pulizia dell’alveo potrebbe comportare il rischio di una esondazione, come già avvenuto per gli stessi motivi nella zona di Ognina, che, nell’ottobre del 2019 rimase isolata per tre giorni a seguito di un eccezionale evento meteorologico - conclude Zito - il governo regionale è tenuto a far sapere quali iniziative urgenti di competenza intenda porre in essere per intervenire sulla questione della pulizia e della sicurezza dall’area".