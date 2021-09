Ladro seriale in Ortigia: manette in flagranza di furto

I Carabinieri della Stazione di Siracusa-Ortigia hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino avolese classe ’75 incensurato, responsabile di una serie di furti operati in danno dei turisti che si recavano nelle spiagge o nelle piattaforme dell’isola di Ortigia.

Il soggetto, che aveva addirittura affittato un appartamento ad Ortigia per avere anche una sorta di base logistica, per 5 giorni consecutivi ha condotto le sue malefatte attendendo che gli ignari turisti entrassero in acqua per derubarli di quanto veniva lasciato incustodito. I Carabinieri, ricevute le prime denunce, attraverso una serie di servizi di appostamento e con l’ausilio anche delle telecamere di sorveglianza cittadina, sono riusciti ad indentificarlo ed a coglierlo sul fatto mentre si apprestava a compiere l’ennesimo furto su uno zaino.

Una volta bloccato il malvivente, i Carabinieri hanno effettuato anche una perquisizione nell’appartamento che il ladro aveva affittato, rinvenendo così la refurtiva sottratta nei giorni precedenti e che il reo ancora non aveva smerciato, costituita da diversi telefonini e portafogli. Al termine delle attività il soggetto è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in regime di arresti domiciliari, mentre il maltolto è stato restituito alle vittime, perlopiù turisti in visita sull’isola, che hanno potuto così godersi il resto della vacanza conservando un ricordo sano del nostro territorio