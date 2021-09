Il Covid avanza: 493 positivi a Siracusa. In 455 senza vaccino

Il covid continua ad avanzare in tutta la Sicilia, con contagi in aumento così come i ricoveri.

Al momento, dati aggiornati a ieri, i positivi in città sono 493, di questi i vaccinati sono il 7,71%, 38 in tutto risultati positivi dopo la prima dose, nessuno dopo il completamento del ciclo vaccinale.

Un andamento che si riflette anche sul fronte dei ricoveri: sono 20, due dei quali vaccinati ma solo con la prima dose e nessuno dei due in terapia intensiva. L'età media dei ricoverati è di 63,1.