Esposto in Procura per la potatura di centinaia di alberi ad Augusta

Esposto in Procura presentato ieri da Natura Sicula riguardo la potatura di centinaia di alberi in due parti della città di Augusta, ed esattamente alla villa comunale e in piazza Matteotti.

"Agli alberi - spiega nella denuncia-querela il presidente di Natura Sicula, Fabio Morreale - sono state tagliate le branche, anche le più grosse, con annullamento, in moltissimi casi, della chioma, contro ogni buona regola agronomica. Le potature inoltre - aggiunge Morreale - sono state eseguite nel periodo agronomicamente peggiore, ad agosto, ovvero in piena estate, quando le piante sono al massimo dell’attività di fotosintesi, e con temperature elevatissime".

Da qui la richiesta di disporre "gli opportuni accertamenti, valutando gli eventuali profili d'illiceità penale degli stessi nonché di ulteriori o diversi reati che dovessero eventualmente essere ravvisati".