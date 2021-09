Da domani 8 Comuni del Siracusano in "zona arancione": ecco le nuove regole

Da domani e fino al 14 settembre 8 Comuni della provincia di Siracusa saranno in zona arancione. Sono Augusta, Avola, Pachino, Noto, Portopalo di Capo Passero, Rosolini, Ferla, Francofonte.

In questi Comuni bisognerà rispettare le seguenti regole:

Innanzitutto torna il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino successivo.

Per bar e ristoranti si dovranno rispettare le regole indicate dall'ordinanza n.87 del 31 agosto 2021 così come viene citato nel provvedimento emanato ieri sera dal presidente Musumeci: continuerà a essere consentita l’attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, pur mantenendo il limite massimo di quattro persone al tavolo (limite che non vale per i conviventi) e l’obbligo di green pass per i locali al chiuso. In pratica sono le stesse regole della zona gialla attiva in tutto il resto della regione. Consentita la vendita di asporto per tutti anche per coloro che non hanno green pass e la consegna a domicilio.Restano chiuse le sale cinematografiche e sospesi gli spettacoli.

Alla base del provvedimento che impone nuove restrizioni il numero dei contagi ma ancor di più la bassa percentuale di vaccinazione.