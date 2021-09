Otto Comuni della provincia di Siracusa in "zona arancione": l'ordinanza di Musumeci

Zona arancione in 8 Comuni della provincia di Siracusa. Lo stabilisce unordinanza a firma del presidente della Regione Nello Musumeci.

Sono Augusta, Avola, Pachino, Noto, Portopalo di Capo Passero, Rosolini, Ferla, Francofonte.

Le maggiori restrizioni entreranno in vigore sabato 4 settembre fino a martedì 14 settembre (compreso). Il nuovo provvedimento è stato dettato dall'alta incidenza dei contagi accompagnata da una percentuale di vaccinazioni troppo bassa.

C'è anche la proroga per NIscemi e Barrafranca.