Siracusa Book Festival, dal 24 al 26 settembre in piazza Minerva

Piazza Minerva ospiterà dal 24 al 26 settembre, dalle 18,30 alle 22,30, la prima Edizione del Siracusa Book Festival, con il patrocinio del Comune di Siracusa.

“L’obiettivo - ha dichiarato il sindaco, Francesco Italia - è di rendere Ortigia una finestra da aprire sul mondo attraverso il libro che, da piacere individuale, diventa un ponte ideale tra diverse culture e generazioni che si confrontano”.

““Una manifestazione -ha aggiunto l'assessore alla Cultura, Fabio Granata - che, ci auguriamo, sarà il primo passo per un appuntamento di successo negli anni a venire.”

La direzione artistica del Siracusa Book Festival sarà a cura di Damiano Gallo, editore, imprenditore e produttore televisivo di origine siciliana che con Marco Garavaglia, editor e titolare di un’agenzia letteraria, e Francesca Campioli, manager e giornalista, ha ideato l’evento in collaborazione con Associazione Logos.

Tre serate con presentazioni di libri di successo direttamente raccontati dai loro autori: piccoli salotti letterari intrattenuti da giornalisti delle principali testate giornalistiche.

Questo il programma: venerdì 24/9

Luca Bianchini (presentato da Costanza Di Quattro)

Salvatore Esposito (presentato da Marco Garavaglia)

Dario Vergassola (presentato da Francesca Campioli)

Roby Facchinetti (presentato da Lorella Ridenti)

Sabato 25/9

Sveva Casati Modignani (presentato da Alessandro Cannavò)

Daniela Missaglia (presentato da Manuela Porta)

Maria Rita Parsi (presentato da Silvana Giacobini)

Franco Di Mare (presentato da Marco Garavaglia)

Domenica 26 settembre, alle 18,30 è prevista la serata di premiazione della Quarta Edizione del “Premio Alessandra Appiano”. I premiati (per l’edizione 2020 rinviata causa Covid, e 2021) saranno, nell’ordine, Fuani Marino, con Svegliami a mezzanotte (Einaudi), e Antoine Leiris, con Noi due (Corbaccio).

A premiare i vincitori il sindaco di Siracusa Francesco Italia e le artiste Daniela Alfarano e Stefania Pennacchio.

Quest’anno la giuria, presieduta da Franco Cordelli, sarà composta da Enzo Di Mauro, Nanni Delbecchi, Marco Garavaglia, Daniela Mareschi, Ottavia Piccolo, Simona Sparaco e Silvia Truzzi.

Le presentazioni si svolgeranno all’aperto e saranno garantite le misure di sicurezza, protezione e distanziamento anti-Covid