Custodia e vigilanza h24 per il campo di Cassibile alla Croce Rossa

Il Comitato di Siracusa della Croce Rossa Italiana si occuperà del servizio custodia e vigilanza del campo di accoglienza per lavoratori immigrati stagionali di Cassibile.

Il dirigente del Comune, Miccoli, ha approvato l'offerta giunta dall'associazione che prevede il servizio 24 ore su 24 per 4 mesi al costo di 12.000 euro Iva compresa.

Dopo la chiusura del campo per la partenza degli ultimi lavoratori stagionali il 5 luglio scorso, il servizio è stato affidato alla ditta Vigil Trinacria che lo svolgeva dalle 20 alle 5 del mattino successivo per salvaguardare la struttura da atti vandalici e danneggiamenti, mentre nella fascia oraria rimanente, la vigilanza veniva svolta dal personale della Polizia Municipale.

"L’Amministrazione Comunale - si legge nella determina - avrà un sensibile vantaggio economico derivante dalla riduzione della spesa da sostenere rispetto all’affidamento ad una ditta di vigilanza oltre a potere disporre di maggiori risorse umane della Polizia Municipale che non avrà più l’onere di presidiare il

campo di accoglienza".