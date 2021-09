Raccolta solidale di materiale scolastico, l'appello di Astrea

Al via la raccolta di materiale scolastico in buono stato da parte dell'associazione Astrea in memoria di Stefano Biondo Onlus.

La richiesta riguarda zaini, grembiuli, astucci, portacolori, quadernoni, raccoglitori, penne, matite, colori da donare ai bambini delle famiglie in difficoltà economiche.

Da qui l’appello che l’associazione lancia alla cittadinanza: si potrà portare il materiale alla sede di Piazza S.Lucia o in alternativa donare un contributo, tramite bonifico bancario sul c/c postale dell’associazione “Astrea in memoria di Stefano Biondo” (IBAN: IT86D0760117100001011211859) o ricaricare la PostePay n.5333 1711 1622 5927 (c.f. intestataria BNDRRA87D47I754I – Aurora Biondo, tesoriera di Astrea).