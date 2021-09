Estate Priolese 2021, gli spettacoli del fine settimana

Proseguono gli appuntamento con Estate priolese.

Venerdì, 3 settembre, alle 21, al Parco Comunale La Pineta, Musica sotto le stelle. Ad esibirsi, con il suo Violinjoy Giovanni di Mauro, BandaB-Tribute Band Loredana Bertè e Hangar-Tribute Band Claudio Baglioni.

Sabato 4 settembre, alle 21, in piazza dell’Autonomia Comunale, serata di musica e divertimento con “Baciami Piccina”, una Swing Band che concentra il suo repertorio su brani evergreen dello swing nazionale e internazionale, da Fred Buscaglione a Ray Gelato.

Domenica 5 settembre, alle 21:30, in piazza Caduti di Nassiriya, “Lo Spazio e la Luce”, Franco Battiato raccontato attraverso la voce cantante di Angela Nobile Quintet e la voce narrante dell’attore Francesco Di Lorenzo.

Il sindaco Pippo Gianni e l’assessore alla Cultura, Patrizia Arangio, ricordano che l’ingresso a tutti gli spettacoli è gratuito e avverrà solo su prenotazione, telefonando in ore d’ufficio al numero 0931 779336; nel rispetto delle normative vigenti, gli eventi si svolgeranno in aree delimitate con posti a sedere e all’ingresso sarà richiesto il green pass o un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti.