Inaugurata la XX edizione del Premio Letterario Nazionale Elio Vittorini

Taglio del nastro questa mattina per la XX edizione del Premio Letterario Nazionale Elio Vittorini.

Ad inaugurare l'evento sono stati l’assessore alla cultura di Siracusa Fabio Granata e l’assessore al turismo e alle attività produttive di Alessandria Mattia Roggero.

All’Antico Mercato di Ortigia per tre giorni si terranno numerose iniziative che faranno da prologo alla serata finale di consegna del Premio Vittorini e del Premio per l’editoria indipendente Arnaldo Lombardi (quest’ultimo giunto alla seconda edizione) in programma sabato 4 settembre alle 20,30 al Teatro Comunale.

Da oggi all’Antico Mercato sarà possibile visitare le mostre “Il mondo di Vittorini” e “Siracusa e Alessandria e l'amore per i balloons” e si potrà partecipare a degustazioni di prodotti enogastronomici del Monferrato.

Protagonisti naturalmente saranno i libri: le case editrici delle tre opere finaliste – Michele Ainis, Disordini (La nave di Teseo), Giosué Calaciura “Io sono Gesù” (Sellerio), Antonella Lattanzi “Questo giorno che incombe” (HarperCollins) – in collaborazione con alcune librerie siracusane hanno allestito spazi per la promozione del libro e della lettura.

Il Premio Letterario Nazionale Elio Vittorini e il Premio per l’Editoria Indipendente Arnaldo Lombardi sono organizzati e promossi dall’Associazione culturale Vittorini-Quasimodo con il Comune di Siracusa – Assessorato alla cultura, la Confcommercio Siracusa, la Camera di Commercio del Sud-Est, la Fondazione Inda e la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa e, da quest’anno, in virtù del progetto “Siracusa-Alessandria, l’Italia a fumetti”, anche in partenariato con la Confcommercio Alessandria, la Camera di Commercio di Alessandria-Asti, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, il Comune di Alessandria, Alexala e Alecomics.