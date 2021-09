A Siracusa 483 positivi con 19 ricoverati in regime ordinario e 1 in terapia intensiva

Sono 483 i positivi al covid a Siracusa capoluogo. I dati sono aggiornati a oggi.

Di questi 19 sono ricoverati in regime di degenza ordinaria e 1 in terapia intensiva che appartiene alla fascia tra i 60 e i 69 anni.

Se diamo uno sguardo nella suddivisione per fasce d'età, appare evidente come in testa ai contagi ci sono i giovani di età compresa tra i 12 e i 19 anni con 91 positivi, poco dopo i soggetti tra i 20 e i 29 anni con 86 positivi. A seguire la fascia 50-59 anni con 71 positivi. Poi coloro di età compresa tra i 30 e i 39 anni i positivi sono 59 e coloro tra i 40 e i 49 anni contano 58 positivi. Tutte le altre fasce d'età sono sotto i 50 positivi.

Sono 47 i positivi tra i bambini tra 0 e 11 anni e solo 11 i contagiati tra gli over 80.

Tra i ricoverati non ci sono né i bambini tra 0 e 11 anni, né i ragazzi tra i 12 e i 19 anni e a parte uno di età compresa tra i trai 20 e 29 anni, tutti gli altri hanno dai 40 anni in su.