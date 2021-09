“Siracusa Capitale Italiana di Cultura 2024”: parte la nuova sfida della città. VIDEO

Questa mattina nel salone verde di palazzo Vermexio la cerimonia di insediamento del Comitato cittadino per “Siracusa Capitale Italiana di Cultura 2024”.

Una nuova sfida della città per la quale il Comune ha invitato a partecipare sindaci e soprintendenti ai Beni culturali degli ultimi 20 anni, deputati nazionali e regionali, istituzioni culturali, sociali, economiche, accademiche, professionali, datoriali e associazionistiche di Siracusa.

Tutti insieme dovranno lavorare alla redazione del dossier che dovrà esser presentato al Ministero per i Beni e le Attività culturali entro il prossimo 19 ottobre. Tempi stretti e un gran lavoro che necessita del contributo di tutti. QUI il VIDEO