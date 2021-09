Muore per covid un 58enne di Priolo: era ricoverato in terapia intensiva

Un 58enne di Priolo è morto per covid.

L'uomo era ricoverato da diversi giorni in terapia intensiva all'ospedale Umberto I di Siracusa e non ce l'ha fatta a superare la crisi dovuta alle conseguenze del virus.

Da quanto si è saputo l'uomo non era vaccinato.

La sua morte ha generato un grande dolore nella comunità priolese con numerosi messaggi di cordoglio sui social.