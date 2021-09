Efficientamento dei porti, 18 milioni a Siracusa e 32,6 ad Augusta

Via libera al percorso di ammodernamento ed efficientamento dei porti, anche quelli siciliani. Una operazione da 3,4 miliardi che interesserà i porti di Siracusa, Augusta, Catania, Gela ed i porti dell'Autorità di Sistema della Sicilia Occidentale.

Il parlamentare Paolo Ficara (M5s) annuncia l'avvenuta ripartizione delle risorse nazionali per l'ammodernamento e l'elettrificazione delle banchine.

"E' il cosiddetto cold ironing e permetterà alle navi in sosta di spegnere i motori, una volta in porto, ed alimentarsi tramite la fornitura elettrica. Si superano così quegli elementi ambientali critici che tante discussioni hanno sollevato durante la sosta inoperosa di grandi navi nei porti siciliani e poi in occasione degli scali programmati di navi da crociera e traghetti": ricorda il parlamentare siracusano.

Diciotto milioni sono destinati per l'elettrificazione delle banchine del Porto Grande di Siracusa, 32,6 milioni per Augusta e 56,5 milioni per Catania (questi ultimi due porti facenti parte dell’Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Orientale). Nel conto siciliano ci sono anche 47 milioni per i porti dell’Autorità di Sistema della Sicilia Occidentale e 1,5 milioni per il porto di Gela.