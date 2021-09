Augusta, positivo al Covid vìola l'isolamento: bloccato a Brucoli

Riconosciuto positivo al Covid, era stato posto dall'Asp in isolamento fiduciario nella sua abitazione. Ma per un 42enne l'imposizione non è stato un limite, così - incurante della possibilità di contagiare altre persone, è uscito da casa per andare in giro per il paese. L'uomo però è stato notato da un altro residente il quale, sapendo della positività del 42enne, si è subito rivolto ai carabinieri i quali hanno immediatamente rintracciato l'uomo e lo hanno denunciato orprendendolo in giro per la ridente località balneare. Il soggetto, un 42enne di Augusta, non ha potuto giustificare la sua condotta e pertanto è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria ai sensi del Testo Unico delle Leggi Sanitarie per la grave violazione commessa ed ora rischia l’arresto fino a 18 mesi, oltre ad un’ammenda fino a 5.000 euro.