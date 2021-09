Siracusa, scelto il logo per Siracusa City Green: il contest aggiudicato da "Muoviamoci"

Scelto il logo per le azioni di “Siracusa City Green”. E' "Muoviamoci", in base alla preferenza dei cittadini che hanno partecipato al contest per la scelta fra tre immagini, lanciato lo scorso 20 agosto dall’amministrazione comunale. Per il logo vincitore la descrizione è: “Dagli studi geometrici di Archimede, si estrapola il concetto di spirale e lo si forgia alla nuova mobilità sostenibile della nostra città. La spirale termina all’estremità con un cuore perché Muoviamoci non è un movimento caotico e distratto, è un invito a muoversi con intelligenza, rispetto e cura della propria città e delle persone presenti. È un’esortazione alla condivisione di buone pratiche, alla partecipazione democratica e alla progettazione di un futuro sostenibile che sia peculiarità di Siracusa che, ancora una volta, si conferma città all’avanguardia e porta delle meraviglie, epicentro del Mediterraneo”.

Il sindaco Francesco Italia ritiene che “è stata un’ulteriore dimostrazione di volontà di partecipazione dei nostri concittadini. Una fetta sempre maggiore di siracusani dimostra di volere condividere con l’Amministrazione la direzione indicata dall’Europa per ridurre l’inquinamento e migliorare la qualità della vita di tutti”.

Per l’assessore ai Trasporti e diritto alla mobilità, Maura Fontana, si tratta di “un ulteriore passo verso un’identità tutta siracusana in tema di spostamenti, fatta sempre più di mezzi pubblici non inquinanti e mobilità dolce attraverso la realizzazione di piste e corsie ciclabili”.

Gli altri due loghi sottoposti al voto dei siracusani erano “Moviti Femmu” e “Muoviti Green”, il primo sempre con riferimenti alla spirale di Archimede, il secondo allo skyline della città.