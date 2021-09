Pachino, in arrivo nuovo finanziamento: dal ministero dell'Interno 1,5 milioni di euro

“Garantire i servizi ai cittadini consentendo ai comuni di avere una stabilità economico-finanziaria": sono le parole del deputato nazionale Filippo Scerra in merito a un nuovo stanziamento destinato a Pachino, pari a poco meno di 1,5 milioni di euro. Il nuovo finanziamento, che arriva dal ministero degli Interni per il Comune pachinese commissariato per mafia e già in dissesto finanziario, si aggiunge agli 1,8 milioni già arrivati a Pachino a settembre dello scorso anno. "Un provvedimento che nasce per sostenere i comuni che vivono la doppia criticità del dissesto e dello scioglimento per infiltrazioni mafiose”, spiega ancora Scerra. "Il provvedimento, nato lo scorso anno, è stato frutto di un lavoro sinergico con il vice ministro dell’Economia, Laura Castelli. E proprio quest’ultima lo scorso luglio in occasione di una visita istituzionale nei comuni del Siracusano aveva preannunciato l’arrivo di nuove somme per il comune di Pachino". Queste nuove risorse economiche saranno destinate a far chiudere il bilancio municipale.