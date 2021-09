Sospesa la caccia in Sicilia, la decisione del Tar

Sospesa la caccia in Sicilia la cui apertura della stagione era prevista per oggi.

La decisione di sospendere i decreti dell'assessore all'Agricoltura, Toni Scilla, è stata adottata dal Tar "anche in considerazione degli incendi divampati nel periodo estivo e per gli effetti sull'ambiente e sulla fauna stanziale".

Esultano le associazioni ambientaliste e animaliste che avevano presentato il ricorso contro il calendario venatorio regionale: Wwf Italia, Legambiente Sicilia, Lipu BirdLife Italia, Lndc Animal Protection ed Enpa.

La caccia è pertanto sospesa su tutto il territorio regionale almeno fino al 1° ottobre, data indicata dall'Ispra nel suo parere rilasciato alla Regione.