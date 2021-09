Da oggi cambiano gli orari della Ztl in Ortigia: la chiusura alle auto scatta alle 19

Cambiano da oggi 1 settembre gli orari della Ztl in Ortigia.

Le modifiche riguardano i giorni feriali: dal lunedì al venerdì, con il nuovo piano, la zona a traffico limitato è attiva dalle 19 alle 2 del giorno successivo; sabato e prefestivi dalle 17.30 alle 7 della domenica o festivo; e i festivi dalle 10 alle 2 del giorno successivo.

Gli aggiustamenti, come ha fatto sapere l'assessore alla Mobilità Maura Fontana, scaturiscono dalle richieste e dai rilievi mossi dai titolari di attività artigianali e di rivendita al dettaglio e rappresentanti della Cna.

Lo spostamento dalle 17,30 alle 19 dell'inizio della Ztl è, infatti, finalizzato a consentire alle attività di ricevere i clienti abituali, provenienti anche dalla provincia.

"L'obiettivo - evidenzia il sindaco, Francesco Italia - è quello di costruire insieme il modello definitivo di Ztl da applicare nel 2022".

Intanto sul fronte del servizio di trasporto gratuito all'interno dell'isola di Ortigia durante gli orari di Ztl da ieri e anche per oggi è sospesa la Linea Verde a causa di un guasto comunicato dall'Ast. Il servizio riprenderà domani. Regolarmente attive e funzionanti le Linee Rossa e Blu che collegano l'isolotto rispettivamente con il parcheggio Von Palten e con il Parcheggio Elorina.