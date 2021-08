Mega party in spiaggia non autorizzato a Siracusa la notte di San Lorenzo, inchiesta della Procura

Festa non autorizzata con oltre 500 partecipanti la notte di San Lorenzo nella spiaggia della Playa, a Siracusa.

Sulla vicenda, denunciata da "La Nazione siciliana", la Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta.

L'organizzatore sarebbe già stato individuato e per lui potrebbero scattare provvedimenti.

Il costo del biglietto andava dai 20 ai 30 euro.

Alla festa i partecipanti sarebbero avvivati tramite imbarcazioni messe a disposizione dall’organizzazione, in partenza dallo Sbarcadero.

In spiaggia una vera e propria discoteca con luci, consolle e dj.

Nel corso della nottata sarebbe pure scoppiata una rissa con diverse persone coinvolte; ma ciò che più fa preoccupare sono le conseguenze in termini di contagi covid che questo grande assembramento ha potuto comportare.