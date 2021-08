Da domani green pass obbligatorio anche a scuola e in parte dei trasporti

Dal primo settembre, dunque, si allarga l'obbligo del green pass.

Dopo ristoranti, piscine, palestre, cinema, stadi e teatri, da domani sarà necessario utilizzarlo per entrare negli istituti scolastici ma anche per viaggiare. Il popolo del "no" minaccia è il blocco della circolazione ferroviaria.

In 54 città sono previste iniziative contro il passaporto vaccinale.

A contrapporsi sono i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, che auspicano un ripensamento da parte dei promotori della protesta" no green pass.