Convegno su “Medicina Trasfusionale e Oncoematologia: Sinergia anche in tempo di Covid”

Convegno organizzato dall’AIil e dall’Avis Comunale di Siracusa, in collaborazione con l’Asp 8 e l’Istituto Einaudi in programma per giovedì 2 settembre dalle 15, nella sala conferenze dell’Einaudi sul tema “Medicina Trasfusionale e Oncoematologia: Sinergia anche in tempo di Covid”, dedicato a medici, infermieri e tutti gli operatori del settore.

A fare gli onori di casa il presidente dell’Ail provinciale di Siracusa, Giuseppe Tardonato e il presidente dell’Avis Comunale di Siracusa, Robert Fortuna. I responsabili scientifici dell’evento saranno il Dottor Dario Genovese, Primario di Uoc di Immunologia e Medicina Trasfusionale e la Dott.ssa Maria Carmela Pagano, direttore emerito di Medicina Trasfusionale, a cui saranno affidati anche l’introduzione e la moderazione dei lavori.

Relazioneranno, tra gli altri, il Dottor Marco Vignetti, vice presidente nazionale Ail e direttore del Centro Dati Gimena. il prof. Francesco Di Raimondo,Uoc Ematologia del Policlinico di Catania, la Dott.ssa Emilia Cotzia, direttore della Uoc Ematologia, del Muscatello di Augusta.

A concludere i lavori le relazioni del Dottor Dario Genovese e della Dott.ssa Sara Catena, Dirigente Medico Uoc Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell'Umberto I di Siracusa.