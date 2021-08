Canale Galermi, la protesta degli agricoltori approda in Prefettura

Intervento del prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, per sbrogliare la situazione della mancanza di acqua dal Canale Galermi per gli agricoltori siracusani.

A darne notizia Vincenzo Vinciullo e Mauro Basile.

"Il prefetto - riferiscono - ha immediatamente messo in atto tutti i necessari interventi per rimettere in funzione lo storico canale.

Domani mattina, infatti, alle 11, al seguito del suo intervento istituzionale, si terrà al Consorzio di Bonifica di Lentini un incontro con i rappresentanti dei concessionari al fine di verificare i tempi e le modalità con le quali lo stesso Consorzio intende intervenire per ripristinare il servizio idrico".