Messa in sicurezza di 6 strade nella zona montana, avviata la procedura

Avviata dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa la procedura per l’affidamento con procedura negoziata per gli interventi di messa in sicurezza di 6 strade provinciali della zona montana.

A darne notizia è Vincenzo Vinciullo che plaude all'operato di tecnici e Commissario della ex Provincia.

Si tratta della Sp 5 Buccheri - San Giovanni, della Sp 6 Buccheri - Giarratana, della Sr 9 Collo di Monaco - Bosco Rotondo, della Sp 32 Carlentini - Pedagaggi, della Sp 39 Traversa Buscemi e della Sp 71 Buccheri - La Cava - Sughereto – Rizzolo.

L'importo complessivo è di 800 mila euro.