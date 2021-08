A Palazzolo Acreide il presidente del consiglio comunale Tiné aderisce a Fratelli d’Italia

Il Presidente del Consiglio Comunale di Palazzolo Francesco Tinè passa a Fratelli d'Italia.

Tinè, ingegnere edile libero professionista, è dal giugno 2018 Presidente del Consiglio Comunale di Palazzolo Acreide con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Gallo e componente del direttivo Anci giovani Sicilia.

L’adesione ha visto un momento di incontro a Palazzolo Acreide alla presenza della parlamentare regionale Rossana Cannata, del sindaco di Avola Luca Cannata e del coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, Giuseppe Napoli.

“L’adesione di Francesco Tinè a Fratelli d’Italia - dichiara Rossana Cannata - conferma la crescita del partito che si radica sempre più nel territorio provinciale. Con la professionalità e determinazione di Francesco continueremo a portare avanti gli impegni già presi e che mi hanno vista impegnata sin dal mio insediamento per la valorizzazione del territorio, il miglioramento delle infrastrutture, l’implementazione dei servizi sanitari e i sostegni al tessuto economico di Palazzolo”.

“Aderisco con grande entusiasmo - dice Tiné - a quello che è il progetto politico dei fratelli Cannata a cui va riconosciuto il merito della grande attenzione nei confronti del territorio provinciale. L’adesione punterà a dare un contributo in più a quella che è la crescita di Palazzolo Acreide che negli ultimi anni ha trovato grande rilancio anche grazie all’azione dell’amministrazione. L’obiettivo - conclude - è quello di aggregare nuove energie in una forza politica di grande prospettiva futura che possa far sentire la propria voce a livello locale e regionale”.

"Un segnale importante - sottolinea Napoli - che conferma il radicamento e la crescita del partito e che continuerà con altre adesioni e novità nella zona montana".