"Inesattezze sul Canale Galermi": la replica del Sifus Consorzi di Bonifica

Tante inesattezze sul canale Galermi che scorre nel territorio di Siracusa. A sostenerlo è Ernesto Abate, segretario regionale Sifus Consorzi di Bonifica che in particolare si rivolge al deputato regionale Giovanni Cafeo.

"Non è il Consorzio di Bonifica di Siracusa ad occuparsi del Canale Galermi, così come la maggior parte delle dighe siciliane - scrive Abate - ma il Genio Civile. Oggi che la Commissione Bilancio ha rimandato indietro in Commissione Attività Produttive il ddl, poiché l’assessore al ramo Toni Scilla, ha aggiunto due emendamenti, rimettendo in discussione tutto il ddl - prosegue - chiediamo maggior impegno a Cafeo e a tutta la Politica Regionale, affinché i Consorzi di Bonifica possano occuparsi di acqua, a partire proprio dalle fonti artificiali e naturali, come invasi, dighe e serbatoi. Così com’è necessario occuparsi di strade interpoderali, ripristinare ed ampliare le reti infrastrutturali ed effettuare le attività manutentorie ordinarie con personale a tempo indeterminato e non più a tempo determinato, permettendo così l’ampliamento del comprensorio irriguo, propedeutico alla riduzione dei costi fissi e canoni irrigui.

Solo in questo modo - conclude Abate - i Consorzi di Bonifica potranno ripartire".