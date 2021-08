Scossa di terremoto di magnitudo 4.3 in mare nel Palermitano

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata registrata alle 6,14 di questa mattina in mare nel Palermitano.

La scossa, registrata dai sismografi dell'Istituto nazoonale di Geofisica e Vulcanologia, è stata localizzata con epicentro tra Termini Imerese e Cefalù e a una profondità di 6 km, è stata avvertita distintamente anche in provincia.

Altre due scosse di minore intensità sono state invece registrate alle 6,23 e alle 6,39.

Tantissime le chiamate ai vigili del fuoco, ma al momento non risultano danni a persone o cose.