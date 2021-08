Sotto sequestro un'area in una struttura per il diporto ad Augusta: violazioni ambientali e demaniali

Sotto sequestro ad Augusta un’area, di circa 160 metri quadri, preposta al rimessaggio di imbarcazioni all’interno di una struttura destinata al diporto.

Il provvedimento eseguito dai militari della Capitaneria di Porto megarese è stato determinato da violazioni di natura demaniale, in quanto tale area non è contemplata nel titolo concessorio, e perché, a seguito di un precedente controllo, sempre ad opera della Guardia Costiera, al depuratore che serve l’area, sono stati riscontrati, da parte dell’Arpa di Siracusa, dei metalli in quantità superiore al consentito.

Il responsabile è stato denunciato all'autorità giudiziaria.