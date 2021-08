Protesta dei coltivatori siracusani: Canale Galermi ancora fuori uso

Monta la protesta dei coltivatori siracusani per il mancato funzionamento del Canale Galermi. Temono per i loro raccolti e questa mattina hanno indetto una manifestazione di protesta con una delegazione che ha incontrato l'ing. capo del Genio civile di Siracusa a cui hanno rappresentato la drammatica situazione che sono costretti a vivere, con le piante, soprattutto da frutta, arrivate allo stremo. Indice puntato contro il Consorzio di bonifica.

Sulla vicenda intervengono Vincenzo Vinciullo e Basile: " Contestiamo l'ignavia della Regione che è sorda alle richieste degli agricoltori, ma pronta a pretendere il pagamento del canone idrico per un servizio mai reso. È chiaro che di fronte alla distruzione di ortaggi, agrumeti e frutteti - aggiungono - non si può rimanere indifferenti e sordi, quello che non ha distrutto il fuoco, ora lo sta distruggendo la Regione che mai come in questo caso può essere paragonata al famoso Attila. In settimana - concludono - saremo costretti ad intraprendere nuove azioni di lotta a difesa dei legittimi interessi dei cittadini-utenti".