Un'altra piantagione di canapa indiana nelle campagne di Carlentini. VIDEO

Ancora una piantagione di canapa indiana scoperta dai Carabinieri nelle campagne di Carlentini.

I militari della Compagnia, con la collaborazione dei Carabinieri dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” di stanza in Sigonella, hanno rinvenuto in contrada Cannellazza, nascosta all'interno di un uliveto, una piantagione di canapa indiana composta da 60 piante alte due metri circa, in piena maturazione. Qui il VIDEO

L'agricoltore, un 58enne, già noto alle forze dell'ordine, proprietario del fondo attiguo alla sua abitazione, è stato arrestato per produzione illecita di sostanze stupefacenti.

Le piante sono state estirpate e sequestrate.

Oggi la convalida dell'arresto da parte del Gip che ha disposto gli arresti domiciliari. per l'uomo, inoltre, sono state attivate le procedure per la revoca del reddito di cittadinanza.