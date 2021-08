Premio Ussi Sicilia Estate ad "Azzurro 70/71 - Quello strepitoso viaggio dall’Azteca al Vomero"

Questa sera sul palco di piazza Aldo Moro a Trecastagni la consegna dei riconoscimenti assegnati dai giornalisti postivi siciliani ad atleti, dirigenti ed altre personalità isolane che si sono distinte nel mondo dello sport.

Il premio per la sezione sport & letteratura andrà ad "Azzurro 70/71 - Quello strepitoso viaggio dall’Azteca al Vomero" di Jose e Aldo Mantineo. In questo libro a quattro mani i fratelli Mantineo focalizzano l’attenzione sullo straordinario anno che va dalla notte storica di Italia-Germania 4-3, ai mondiali di Messico 70, al pomeriggio da leoni del 1971 con la rocambolesca promozione del Siracusa in serie C, a spese del Cantieri Navali Palermo, grazie al lancio della monetina. Due imprese sportive legate da un unico filo, quello della maglia azzurra della nazionale e del Siracusa.

Eliminati dalla consegna dei Premi Ussi Sicilia Estate 2021 tutti i momenti di spettacolo in segno di condivisione con il dolore dei familiari, degli amici e dell’intera comunità nel ricordo di Vanessa, giovane vittima – una settimana fa - di femminicidio.