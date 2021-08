Ritrovato un corpo senza vita in mare vicino al Ponte Umbertino: è di un uomo di 76 anni siracusano

Un corpo senza vita è stato rinvenuto questa mattina in mare vicino al ponte Umbertino.

Subito dopo l'allarme lanciato da una persona, sul posto si sono recati gli uomini delle Volanti, della Squadra Mobile e del 118. Secondo quanto accertato sino a questo momento si tratta di un uomo di 76 anni, pensionato, siracusano che pare sia scivolato accidentalmente, finendo in acqua.

Adesso le operazioni di recupero del corpo da parte dei Vigili del fuoco, in attesa dell'arrivo del medico legale e del magistrato.