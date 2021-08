Coppa Italia, debutto con vittoria per il Città di Siracusa con il Santa Croce

Prima gara stagionale ufficiale per il Siracusa vince e convince, superando di misura il Santa Croce nella gara di andata del primo turno di Coppa Italia.

Scelte obbligate per mister Regina, che porta con sé in panchina Schisciano e Pepe (non al meglio) e schiera i suoi con il 4-4-2, con Montagno (anche lui lontano dalla migliore condizione) al fianco di Melluzzo in avanti.

Parte bene la formazione aretusea che, al 4’, mette i brividi agli avversari con il colpo di Melluzzo, che sorvola la traversa. Passano dieci minuti e lo scambio ravvicinato tra La Delfa e Montagno produce una potenziale ghiotta occasione da rete per gli ospiti, ma il 7 azzurro viene disturbato (legalmente a giudizio dell’arbitro) al momento del tiro, perdendo l’equilibrio. Timide proteste, ma per il signor Amore non ci sono i presupposti per il penalty. Il Siracusa si mantiene stabilmente nella metà campo avversaria senza però ad andare al tiro e al 35’ rischia grosso quando, sugli sviluppi di un angolo battuto dalla destra, Ferla respinge in tuffo nei pressi della linea di porta. Scampato il pericolo, gli ospiti tornano ad affacciarsi in avanti e la più ghiotta delle occasioni capita a Costa: su angolo di Ricca, il difensore azzurro non riesce però ad impattare con forza la sfera da distanza ravvicinata, colpendola debolmente di destro e favorendo l’intervento di Alvani. Kanwi (tra i migliori del Siracusa) libera il destro al 41’, ma colpisce d’esterno, mandando la sfera sul fondo. L’ultima opportunità del primo tempo è per i padroni di casa, con la conclusione dalla distanza di D’Agosta, alta di poco.

In apertura di ripresa il Santa Croce sfiora la rete con Oliveros e D’Agosta. Il Siracusa risponde con l’iniziativa personale di Ricca, che impegna Alvani, con un tiro-cross basso intercettato non senza difficoltà dal portiere ibleo. Pochi minuti dopo, il 10 azzurro sbaglia un retropassaggio verso Costa, “regalando” una clamorosa opportunità a Oliveros, che calcia in diagonale, esaltando le qualità di Ferla. Gol sbagliato, gol subito: Fichera, entrato al posto di Pannitteri, porta in vantaggio il Siracusa al 22’. La reazione del Santa Croce è tutta in una punizione fuori misura di Leone. Succede poco altro nei 15 minuti finali. Il Siracusa resiste agli assalti disordinati del Santa Croce e conduce in porto la prima vittoria stagionale.