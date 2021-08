Scatta oggi la zona gialla in Sicilia. Ecco le nuove regole da osservare

Da oggi scatta la zona gialla in Sicilia.

Da giorni l'Isola è prima nei contagi e ultima per vaccinazioni e ha superato le soglie critiche fissate per ricoveri in degenza ordinaria e in terapia intensiva.

Da oggi dunque misure più stringenti: innanzitutto l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto .

Ci si può spostare tra le regioni, anche senza il green pass, ed è possibile raggiungere le seconde case fuori regione aldilà del colore del territorio di provenienza e di quello di arrivo.

Nessun coprifuoco; teatri, cinema, concerti, musei e terme sono accessibili, ma sempre con l'utilizzo del Green pass.

Anche i ristoranti restano aperti sia al all'interno (con pass) che all'aperto (anche senza), ma in gialla il limite di commensali al tavolo è di quattro persone, con una deroga per i conviventi.

Con il ritorno a scuola a settembre la presenza in classe al momento è garantita al 100% a meno che non si verifichino necessità di quarantene o focolai