Argento per la Teamnetwork Albatro al torneo internazionale “Nuoro Città del Redentore”

Secondo posto per la Teamnetwork Albatro al torneo internazionale “Nuoro Città del Redentore”, giunto alla seconda edizione.

Vince l’Ajaccio con il risultato finale di 21 a 19 ma i siracusani tornano con qualche certezza in più.

“Abbiamo un bel gruppo e adesso continuiamo a lavorare per farlo diventare una squadra - commenta coach Peppe Vinci - Dobbiamo lavorare ancora sull’intesa, ma ho visto con piacere che i ragazzi hanno risposto bene fisicamente a tre giornate di gare.”

La Teamnetwork Albatro torna dalla Sardegna anche con il titolo di migliore giocatore del torneo assegnato ad Hamza Fredj.

“Sono contento di questa tre giorni - commenta il tunisino che porta a casa anche i titoli di miglior realizzatore e miglior terzino destro - Ho dato il massimo e credo che possiamo solo crescere. Mi spiace per il risultato finale ma dobbiamo accettarlo”.

Altro riconoscimento per Gianluca Vinci scelto come miglior ala sinistra della competizione.