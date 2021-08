Commetteva truffe mentre era ai domiciliari: arrestato 35enne

Stava scontando ai domiciliari una pena detentiva per reati contro la persona ed il patrimonio. Ma aveva trovato un escamotage per continuare a guadagnare denaro illecitamente.

In pratica un 35enne siracusano, con il pretesto di doversi sottoporre a visite mediche, sarebbe riuscito a compiere truffe sulla compravendita di merce alimentar: acquistava all’ingrosso con la falsa promessa di successivo saldo alla rivendita e all’emissione di fattura, ma al momento di saldare l'uomo si rendeva irreperibile. I militari hanno documentato le false visite mediche e le ripetute violazioni, che hanno indotto l’Autorità Giudiziaria a revocare il beneficio della detenzione domiciliare e a spedire l'uomo in carcere.