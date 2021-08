Primo temporale e a Siracusa un'auto finisce dentro un tombino saltato

Corsi e ricorsi storici a Siracusa. Primo vero temporale e saltano i tombini.

Come in viale Teracati, all'altezza della Tomba di Archimede dove lo sfortunato conducente di una Toyota, ignaro che sotto la pozzanghera di acqua piovana ci fosse il tombino scoperto, vi è finito dritto dritto dentro con la ruota anteriore destra.

"Il solito tombino - commentano in molti sui social - dal quale è saltata la copertura a causa della pioggia".

E pare, purtroppo, che non sia stato l'unico tombino a saltare in città.