Paralimpiadi, Bebe Vio trionfa nel fioretto e vince l'oro

Bebe Vio ha conquistato il suo secondo oro paralimpico nel fioretto femminile, categoria B.

A Tokyo la 24enne di Momigliano Veneto ha sconfitto per 15-9 la cinese Jingjing Zhou, che già aveva battuto in finale a Rio 2016 per 15-7. Quella conquistata dalla 24enne veneta è la quinta medaglia d'oro di questa edizione dei Giochi per l'Italia.

"Se sembra impossibile, allora si può fare...2 volte!", ha detto Bebe Vio su Instagram celebrando il suo secondo oro paralimpico.