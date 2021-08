Raccolta rifiuti in Ortigia, per le attività commerciali Ccr mobile per plastica, cartone e vetro

Modifica al conferimento dei rifiuti delle utenze non domestiche di Ortigia, per evitare che rimangano in strada davanti le attività commerciali.

Dda lunedì 30 agosto al Lungomare di Levante (subito prima del parcheggio Talete) sarà posizionato un Ccr mobile per il conferimento differenziato di cartone, plastica e vetro.

Il conferimento di questi rifiuti, in via sperimentale, potrà avvenire tutti i giorni dalle 22 alle 3.

Rimangono invariati giorni e orari per il conferimento e ritiro con il sistema porta a porta.