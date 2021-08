Profughi afghani, Romano (Pd): "L'amministrazione comunale si prepari ad offrire il proprio supporto"

La città e l’amministrazione Comunale di Siracusa devono fare la propria parte nell'azione di solidarietà ai profughi afghani.

La sollecitazione arriva dal segretario cittadino del Partito democratico, Santino Romano: "In questi giorni è attivo un ponte aereo tra l'Afghanistan e la base militare di Sigonella e ad oggi sono atterrate quasi mille persone, compresi nuclei familiari con donne e bambini; queste persone sono in attesa di essere trasferite verso altre località. Il Comune di Siracusa, a differenza di molte altre amministrazioni comunali, non dispone ancora di una propria progettualità di accoglienza di secondo livello come il Sai, ma il Partito democratico ritiene che la città, pur dibattendosi fra mille problemi, possa e debba esprimere solidarietà nei confronti dei profughi afgani, uomini, donne, bambini, e prepararsi ad offrire il proprio supporto, nel momento in cui questo dovesse essere necessario".