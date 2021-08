Ricercato da 2 anni, viene rintracciato nel quartiere dei caminanti a Noto

Era ricercato da oltre due anni per reati che vanno dall’estorsione alla truffa al furto aggravato commessi tra il 2010 e il 2013 a Lecce, Trieste e Pordenone.

L'uomo è stato rintracciato, dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Noto, in una villetta nel quartiere dei Caminanti.

Alla vista dei militari, l’uomo si è calato da una finestra laterale ed ha cercato di fuggire correndo tra i tetti delle abitazioni vicine. Inseguito e raggiunto, è stato arrestato. Per lui si sono aperte le porte della casa circondariale di Cavadonna, dove dovrà scontare due anni e tre mesi di reclusione.