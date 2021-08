Natante da diporto rubato nel Messinese e recuperato a Brucoli

Un natante da diporto rubato a Furci Siculo, in provincia di Messina, è stato ritrovato grazie al sistema di localizzazione satellitare, nella baia di Brucoli.

La segnalazione è arrivata alla Guardia costiera di Augusta dai Carabinieri di Taormina dopo la denuncia del proprietario dell'imbarcazione.

Una pattuglia della Guardia Costiera si è recata in zona, individuando il natante prima che potesse essere messo a secco e nascosto a terra ed è stato riconsegnato al legittimo proprietario.

In corso ulteriori indagini per risalire ai responsabili del furto.