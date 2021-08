Corsie colorate in piazza della Repubblica, dibattito acceso

Non accenna a placarsi la polemica nata attorno alla realizzazione delle corsie colorate attorno alla rotatoria di piazza della Repubblica a Siracusa nell'ambito del progetto "aree pedonali scolastiche". Dopo il botta e risposta sui social tra l'ex deputato regionale Bandiera che parlava di riproduzione della bandiera Lgbt e il sindaco Italia che lo invitava a "contare fino a sette" prima di esprimersi, sono stati tantissimi gli interventi pro e contro la realizzazione delle corsie.

Oggi arriva la nota di Stefania Bongiovanni, presidente del Comitato Cittadino Partito Democratico di Siracusa: "Posto che ognuno ha il diritto di esprimere la propria opinione - scrive in una nota - è opportuno precisare che chi ha scatenato questa polemica, in questo caso, ha preso un colossale abbaglio, perché i colori utilizzati per decorare Piazza della Repubblica non sono quelli della bandiera Arcobaleno, che sono sei, bensì quelli della bandiera della pace, che invece sono sette, e la cui la disposizione è diversa rispetto al vessillo della comunità Lgbt. Trovo ingiusti e ingiustificati questi continui attacchi - aggiunge - che non solo confondono chi è poco o male informato, ma che contribuiscono a seminare il terrore nei confronti del fantomatico mostro gender. Da docente e da madre poi, credo che sia un bene realizzare spazi che garantiscano ai nostri bambini e ragazzi entrate e uscite in sicurezza da scuola, e anzi mi auspico che si prenda in considerazione l’idea di estendere questo progetto a tutti gli istituti comprensivi della nostra città, magari coinvolgendo artisti locali, studenti del Liceo artistico, per la realizzazione della parte decorativa".

C'è poi anche chi, come il segretario provinciale della Fillea Cgil, Salvo Carnevale, che pone l'attenzione su un aspetto diverso: "L’ennesima sverniciata, nonostante sia tutto sommato piacevole, non nasconde il degrado della città e la mancanza di idee per rilanciarla. Nelle foto - spiega Carnevale - non compare mai quello spaventoso mostro che risponde al nome di ex tribunale, teatro di degrado, abbandono e insicurezza. Si poteva fare lo spazio pedonale colorato da consegnare ai bambini presentando uno straccio di idea su quell’area abbandonata in pieno centro? Sarebbe stata una buona occasione - conclude - per lanciare un cantiere di idee per la riqualificazione. Eppure nel 2019 - conclude - le organizzazioni sindacali consegnarono idealmente alla città un elenco di mostri da riqualificare dove figurava anche l’ex tribunale ma “l’oligarchia Italia” era troppo occupata a fare altro".