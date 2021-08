L'Asd Città di Siracusa chiede di gestire il De Simone: ieri l'incontro con l'amministrazione comunale

L'Asd Città di Siracusa si prepara al debutto nel calcio, cominciando dalla Coppa Italia. Intanto definisce il quadro societario e incontra l'amministrazione comunale per scioglieri il nodo della gestione dello stadio Nicola De Simone.

Presidente Salvatore Montagno Grillo, vice presidente Nicola Figura, segretario e tesoriere Giovanni Abela. Sono questi i nuovi quadri societari della Asd Città di Siracusa, nata dalle ceneri del Marina di Ragusa. A loro si affiancano Salvatore Bianco direttore sportivo Antonio Midolo team manager.

Ieri la presentazione delle nuove maglie da gioco per la stagione agonistica 2021-22: la prima è quasi interamente azzurra con la parte superiore in bianco, la seconda invece si presenta con colori inversi. Al centro la scritta dello sponsor “Hr Impianti Spa”, azienda dei fratelli Cutrufo, ex proprietari del Siracusa calcio. “Ringrazio la famiglia Cutrufo – ha detto il presidente Montagno Grillo – per quello che ha fatto per Siracusa. Ha dato la possibilità a questa città di fare calcio per 8 anni e adesso ha deciso di sostenere la nuova società con una sponsorizzazione importante”.

Il presidente ha anche parlato della nuova realtà calcistica. “Se ho deciso di tuffarmi in questa nuova avventura – ha spiegato - è perché ho l’azzurro che scorre nel sangue. Sono innamorato di questi colori e per me questa è un’occasione di rivalsa dopo quanto accaduto nel 1994-95. In quella circostanza, fui l’ultimo a mollare la barca che stava affondando, garantendo la partecipazione della squadra ai playoff di serie C1 con non pochi sacrifici personali. Ora voglio riprovarci con un programma a lunga scadenza. Non faccio proclami perché non è nel mio stile, il campo darà le sue risposte ma io sono qui per cercare, con la collaborazione di tutti, di risollevare le sorti del calcio siracusano. A tal proposito, massima apertura verso chiunque voglia contribuire. Siamo alla ricerca di nuovi partner e già ad inizio settimana prossima incontrerò alcuni imprenditori siracusani”.

Ieri mattina intanto il presidente ha incontrato il sindaco Francesco Italia, l’assessore allo sport Andrea Buccheri e il dirigente Enzo Miccoli. Al centro del colloquio la questione stadio. “Abbiamo presentato una manifestazione di interesse – spiega il massimo dirigente azzurro - chiedendo di gestire l’impianto per un periodo provvisorio. Ci siamo detti disponibili ad eseguire i lavori di manutenzione necessari per ottenere l’autorizzazione della commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli per la riapertura della struttura al pubblico. Tutto questo in attesa di partecipare al nuovo bando che sarà predisposto dall’Amministrazione comunale. Giocheremo la gara di Coppa Italia e la prima in casa di campionato a porte chiuse, poi speriamo che la situazione cambierà”.

Stamattina rifinitura al “Nicola De Simone” in vista dell’esordio ufficiale stagionale di domenica a Santa Croce per l’andata del primo turno di Coppa Italia. La gara si disputerà a porte aperte.